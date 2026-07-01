Antonio Buscè è il nuovo allenatore del Pescara. Il Presidente Sebastiani ha infatti scelto l’ormai ex tecnico del Cosenza per tentare immediatamente il ritorno in Serie B, dopo la fragorosa retrocessione nella stagione appena conclusa.

Il tecnico campano chiude così dopo un solo campionato la sua avventura con il Cosenza (nonostante un’opzione mai esercitata dal club di un altro anno). Un torneo, quella che si è chiuso ad inizio maggio, nel quale, dopo il 4° posto finale, i rossoblù non sono andati oltre il 1° turno dei playoff. La sconfitta per 1-5 contro il Casarano è stata quindi l’ultima partita di Buscè sulla panchina dei lupi. L’accordo con il Pescara era già stato definito da metà luglio, ma il club abruzzese ha voluto attendere la naturale conclusione del contratto con il Cosenza prima di annunciarlo come nuovo allenatore. Segue Buscè anche il suo staff: il secondo Francesco Nuti, il collaboratore Daniele Zini ed il preparatore atletico Diego Gemignani.

Il comunicato del Pescara

Di seguito il comunicato ufficiale: “Delfino Pescara 1936 è lieto di annunciare ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Antonio Buscè. Il tecnico ha sottoscritto un accordo contrattuale su base annuale, valido fino al 30 giugno 2027, con un’opzione di rinnovo automatico per la stagione successiva. Nato a Gragnano nel 1975, Mister Buscè vanta un importante percorso sia da calciatore professionista sia da allenatore. Dopo aver conquistato lo Scudetto Primavera nel 2021 alla guida dell’Empoli (l’anno precedente anche quello Allievi), ha maturato significative esperienze nel calcio professionistico sulle panchine di Vibonese, Rimini (con cui ha vinto la Coppa Italia di Serie C) e, nell’ultima stagione, alla guida del Cosenza”