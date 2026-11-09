Il pareggio a reti bianche conquistato sul campo del Monopoli rappresenta un altro piccolo passo avanti nel difficile cammino del Cosenza verso la salvezza. Un punto che, preso singolarmente, sposta poco in una classifica ancora decisamente preoccupante, ma che assume un significato diverso se inserito nel percorso delle ultime settimane. Perché la squadra di Federico Coppitelli, dopo un inizio di campionato da incubo, sembra finalmente aver trovato una propria identità. E soprattutto ha ricominciato a credere in un obiettivo che, fino a qualche settimana fa, appariva quasi irraggiungibile.

Cosenza, i numeri che danno speranza

Il cambio di passo è evidente soprattutto nei numeri. Nelle prime otto giornate di campionato il Cosenza aveva raccolto appena 2 punti sui 24 disponibili, frutto di due pareggi e ben sei sconfitte. Nessuna vittoria, una difesa estremamente fragile e una squadra incapace di trovare continuità. Dalla nona giornata, invece, qualcosa è cambiato. Nelle ultime cinque partite i rossoblù hanno conquistato 8 punti sui 15 disponibili, grazie alle vittorie contro Picerno e Inter U23, ai pareggi con Savoia e Monopoli e alla sola sconfitta interna contro il Team Altamura.

La media punti è passata dallo sconfortante 0,25 delle prime otto gare all'1,6 delle ultime cinque. Un rendimento più che sestuplicato, che testimonia una crescita impossibile da ignorare. Non soltanto risultati. Nelle ultime tre partite il Cosenza ha subito appena una rete, mantenendo la porta inviolata nelle ultime due uscite. Una solidità difensiva che sembrava impensabile dopo le 22 reti incassate nelle prime dieci giornate.

Salvezza difficilissima, ma il Cosenza adesso ci crede

Naturalmente, cinque partite non possono cancellare quanto di negativo è stato fatto nei primi due mesi. Il Cosenza ha appena 10 punti dopo 13 giornate, un bottino che continua a rendere la corsa alla salvezza estremamente complicata. Il ritardo accumulato è pesante e, per recuperarlo, servirà mantenere un rendimento importante per diversi mesi, senza concedersi ulteriori passaggi a vuoto.

La sensazione, però, è che qualcosa sia cambiato anche nella testa dei calciatori. Il Cosenza visto nelle ultime settimane appare più compatto, organizzato e consapevole dei propri mezzi. Una squadra che ha imparato a soffrire, che riesce a rimanere dentro le partite e che sembra aver ritrovato quella fiducia inevitabilmente smarrita dopo le continue sconfitte di inizio stagione. La strada resta tutta in salita e sarebbe prematuro parlare di svolta definitiva.

La salvezza è ancora un'impresa difficilissima, ma almeno oggi il Cosenza sembra avere gli strumenti, tecnici e soprattutto caratteriali, per provare a inseguirla. Il prossimo appuntamento casalingo contro la Casertana rappresenterà un'altra verifica importante. Bisogna trasformare questa crescita in vittorie e punti pesanti.