Sale di nuovo il prezzo delle curve per Cosenza-Pisa. La società, dopo il cambio costi per il settore ospiti, ha deciso di far pagare i propri tifosi 19 euro per i settori popolari. In un momento così delicato della stagione, non proprio una scelta felice. Non solo, però. Perché in vista del match contro i nerazzurri sono tante le anomalie che si riscontrano lato biglietti. Oltre alla chiusura dello Store di Via Arabia.

Per Cosenza-Pisa, infatti, saranno chiuse sia la Tribuna Rao sia la Tribuna B. Tutti gli abbonati saranno spostati in altri settori dello stadio. E c’è anche il mistero della Blu Centrale. Nel comunicato di apertura prevendita, infatti, si specifica la chiusura per lavori delle altre due Tribune, ma non c’è scritto perché i tagliandi di Blu Centrale non siano in vendita, come scritto più avanti. Nel settore abitualmente occupato dal presidente Guarascio, dunque, si potrà entrare solo come Lupacchiotti, con accredito, invito o abbonamento. Di seguito, il comunicato della società.

Cosenza-Pisa, aperta la prevendita: il comunicato della società

«La Società Cosenza Calcio comunica che è attiva dalle ore 10:00 di oggi giovedì 27 marzo 2025, presso il botteghino Curva Nord “Catena”, nelle rivendite autorizzate e online su vivaticket.com, la prevendita per la gara Cosenza-Pisa, valida per la trentunesima giornata del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma allo Stadio “San Vito – Gigi Marulla” alle ore 15:00 di sabato 29 marzo 2025. In occasione della gara in questione si comunica l’indisponibilità dei settori Tribuna B e Tribuna “Rao” per l’effettuazione di lavori e il contestuale spostamento degli abbonati, rispettivamente, nei settori di Tribuna A e Tribuna Rossa Sud.

Ogni utilizzatore dovrà presentarsi all’ingresso con:

1) Stampa del titolo cartaceo;

2) Documento d’identità valido (non sono utili le patenti prive di indicazione della residenza).

Di seguito gli orari d’apertura degli Store, gli indirizzi dei punti vendita esterni e il costo dei tagliandi per settore. Ricordiamo, inoltre, che i tagliandi possono essere acquistati anche tramite il circuito online Viva Ticket.

BOTTEGHINI Stadio San Vito – “Gigi Marulla”

(Curva Nord “Catena”)

Giovedì 27 e venerdì 28 marzo dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00

Giorno gara: dalle 10:00 alle 15:45

STORE Via Arabia – CHIUSO

PUNTI VENDITA ESTERNI

Bar Dello Stadio, via degli Stadi 133/135 – Cosenza

Il Pizzicagnolo, via degli Stadi 99 – Cosenza

Bar Edicola Perri, via S. Antonio dell’Orto 30/32 – Cosenza

Bar Parise, via Caloprese 44 – Cosenza

Bruzia Club Anni 80 2. 0, via R. Misasi 71 – Cosenza»