COSENZA - Non solo rinnovo, per Edoardo Blondett, il Cosenza vorrebbe la cessione a titolo definitivo. Il club rossoblu vuole riottenere dalla Sampdoria il difensore, classe '92,Edoardo Blondett. L'agente del giocatore, Marco Maselli, ne ha parlato anche con l'Avellino, ma i calabresi sono in pressing e puntano all'acquisto a titolo definitivo. Il calciatore è infatti in scadenza nel 2015 con la Sampdoria. Pronto un triennale.