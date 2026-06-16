Il Presidente Guarascio pensa al futuro. Nonostante ad oggi, a poche ore dalla scadenza dell’iscrizione al prossimo campionato di Serie C, non si sa ancora dove dovrà giocare il Cosenza le partite interne, considerando l’indisponibilità del “San Vito – Marulla”, il numero uno di Via Conforti sonda la disponibilità dello stagio “Gianluigi Zicarelli” di Fuscaldo, in vista del ritiro estivo.

Ritiro sul mare?

Sarebbe quasi certamente un unicum in Italia, considerando le alte temperature che si toccano a metà luglio sulla cittadina tirrenica e, in generale, nelle località marittime. Non il massimo per ritemprare i muscoli e mettere benzina nelle gambe in vista della stagione che andrà ad iniziare. Motivo per il quale praticamente tutte le squadre professionistiche in Italia, effettuano il ritiro in località montane.

Nei giorni scorsi però, da quel che trapela, sarebbe giunta una telefonata ai vertici del Fuscaldo Calcio, società che milita in Prima Categoria e che detiene la gestione dell’impianto, per chiedere una disponibilità di massima in vista del ritiro estivo. Sarebbe già stata allertata anche una nota struttura alberghiera della zona, per ora solo per effettuare un preventivo di spesa. Lo stadio “Gianluigi Zicarelli” ha già ospitato nell’autunno scorso gli allenamenti del Cosenza Calcio, nelle settimane in cui il Sanvitino non era a disposizione. Ora la storia si potrebbe ripetere. Attese a riguardo possibili novità nelle prossime ore.