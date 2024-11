La gara in programma il prossimo 15 settembre allo stadio San Vito-Marulla è finita nel mirino dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Cosenza-Sampdoria in programma il prossimo 15 settembre allo stadio San Vito–Marulla, valida per il quinto turno di Serie B, è finita nel mirino dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (Onms), che ha posto delle limitazioni per i tifosi doriani. L'amicizia tra i tifosi blucerchiati e quelli del Catanzaro potrebbe esserne la causa, comunque i supporters della Samp nell'ultimo periodo sono finiti nell'occhio del ciclone a causa di diversi scontri verificatisi contro i rivali di sempre del Genoa.

Le misure suggerite per Cosenza-Sampdoria

Per l’incontro di calcio di Serie B “Cosenza-Sampdoria” in programma il 15 settembre 2024, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:

-vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Genova esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della “U.C Sampdoria”

-implementazione del servizio di stewarding

-rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore”.