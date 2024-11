Il settore ospiti dello stadio cosentino non e' fruibile alle persone con disabilità per motivi strutturali e architettonici. Questa la motivazione che costringe il club rossoblù a non poter emettere i tagliandi

COSENZA - La societa' Cosenza Calcio, in merito alle richieste ricevute nei giorni precedenti alla gara tra Cosenza e Catanzaro, precisa, con una nota, che "il settore ospiti dello Stadio San Vito non e' fruibile, per motivi strutturali e architettonici alle persone con disabilita' e che, in occasione delle manifestazioni sportive connotate da profili ad alto rischio, non vi e' possibilita' di emissione di tagliandi per "settore ospiti" in settori diversi, seppur in presenza di possessori di Supporter Card o Tessera del tifoso. Il sistema informatico centralizzato di controllo, che registra in tempo reale i dati anagrafici dell'acquirente, preclude - si fa rilevare - tale possibilita'. Cio' nonostante - continua la nota - la Societa', per tramite del proprio delegato alla sicurezza, ha posto i casi specifici all'attenzione degli organi di ordine pubblico nel tentativo di individuare eventuali soluzioni. La valutazione effettuata - si legge ancora - non ha dato riscontri positivi per i richiedenti e la Societa' non ha potuto far altro che negare l'accesso allo Stadio. Comprendiamo lo stato d'animo di profonda delusione di quanti non hanno potuto partecipare all'evento sportivo in questione. E' evidente che tale circostanza non sia dipesa in nessun modo dal comportamento del personale della Societa' che anzi si e' prodigato per giungere alla definizione della vicenda. Le peculiarita' strutturali del settore ospiti - si sottolinea - e l'esigenza degli organi di ordine pubblico di garantire la massima tutela dal punto di vista della sicurezza globale degli spettatori che hanno partecipato all'evento sportivo , hanno fatto si' che non si potessero soddisfare le richieste pervenute". La Societa' Cosenza Calcio "esprime profondo dispiacere per quanto accaduto e si augura che presto, attraverso interventi di adeguamento sulle strutture o migliorativi dal puto di vista normativo, si possa abbattere qualsiasi tipo di barriera od ostacolo che, ad oggi, limita di fatto la partecipazione agli eventi sportivi delle persone con disabilita' ”