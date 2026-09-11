La presidente del Cda assente alla conferenza di Coppitelli fa leggere una nota dall'addetta stampa: «Ci saranno altri luoghi ed altri momenti per approfondire i diversi temi che a voi stanno a cuore». Poi un cadeu ai presenti

Prima di Federico Coppitelli, un messaggio da Rita Rachele Scalise. La presidente del Cosenza Calcio non era presente nella sede rossoblù in occasione della conferenza stampa dell'allenatore, ma ha affidato all'addetto stampa del club una nota indirizzata ai giornalisti presenti. Un intervento con il quale la Scalise ha provato ad aprire quella che lei stessa ha definito una «nuova fase» nei rapporti tra società e informazione. Per farlo, almeno per questa volta, ha scelto però la modalità a distanza: parole scritte, lette da altri e nessuna possibilità di domanda.

Per gli approfondimenti, viene spiegato nel messaggio, ci saranno «altri luoghi ed altri momenti». La presidente ha aperto facendo riferimento all'impossibilità di utilizzare ancora la sala stampa dello stadio: «Per problematiche a voi note non è ancora possibile poter utilizzare la sala stampa all'interno dello Stadio San Vito-Marulla».

Quindi il passaggio dedicato direttamente agli organi di informazione: «Oggi il mio messaggio vuole essere, anche se non presente di persona, un augurio di buon lavoro a tutti, con l'auspicio che si possa aprire una nuova fase con la stampa, per una comunicazione fatta anche di critiche, ma che sia incentrata sulla verità dei fatti e sull'attendibilità delle fonti».

Un richiamo piuttosto chiaro, accompagnato dalla promessa di affrontare più avanti le questioni rimaste sul tavolo: «Ci saranno altri luoghi ed altri momenti per approfondire i diversi temi che a voi stanno a cuore».

Poi la richiesta di collaborazione in quella che, dopo tre sconfitte nelle prime tre giornate di campionato e settimane tutt'altro che tranquille intorno al club, viene definita una fase complicata: «Chiedo a tutti voi presenti, anche a chi stamattina non c'è, di aiutarci in un momento delicato per il nostro club che investe peraltro tutto il mondo calcistico».

Infine, dopo l'invito alle critiche purché fondate e alla verifica delle fonti, il tentativo di addolcire ulteriormente i rapporti. Scalise ha infatti annunciato un omaggio per i giornalisti: «Mi sento in dovere di regalarvi un piccolo grande cadeau, la maglia del club rossoblù». Insomma, per le risposte sui temi più caldi bisognerà aspettare «altri luoghi ed altri momenti». Intanto arriva la maglia. E, di questi tempi, al Cosenza anche l'apertura di una nuova fase comincia con un cadeau.