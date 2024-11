Domani il club presenterà ufficialmente il dg Beppe Ursino e il ds Gennaro Delvecchio. Chiariranno direttamente loro le posizioni del tecnico William Viali e l’intenzione della società sul riscatto di Gennaro Tutino.

Il fatto che la conferenza stampa avvenga venerdì e non all’inizio della nuova settimana, significa che il dato per l’attaccante napoletano è tratto. Del resto, poco potrebbe cambiare in 12 ore, vale a dire dall’orario fissato per il briefing con i giornalisti e la deadline per l’acquisizione del cartellino. Un’indiscrezione, tuttavia, è trapelata: il Cosenza in caso di cambio allenatore farebbe un tentativo con Salvatore Bocchetti. Continua a leggere su Cosenza Channel