L’attaccante ha la valigia in mano e sono pochissime le possibilità di rivederlo nella prossima stagione con la maglia dei lupi

Si prospetta un’estate calda per Simone Mazzocchi. L’attaccante classe 1998 infatti è certamente, insieme a Florenzi, il pezzo pregiato della rosa del Cosenza. Il suo contratto è in scadenza nel 2027, ma per lui sono iniziate ad arrivare diverse proposte ed interessamenti dalla Serie B, ma anche dalla Serie C.

La situazione di Mazzocchi

C’è da dire che l’attaccante, già nella passata stagione, poteva rimanere in cadetteria. Ma la volontà di provare a riportare immediatamente su il Cosenza è stata determinante. Considerando quindi quella che ad oggi è la situazione in casa rossoblù, la mancanza di progettualità ed ambizione, pensare per lui di disputare un altro anno in Serie C in queste condizioni, sarebbe veramente troppo, anche perché sono tanti gli abboccamenti che Mazzocchi ha già avuto finora. Su di lui c’è da registrare in primis l’interesse del Sudtirol. La sua ex squadra ha chiesto informazioni a Graziano Battistini, agente del calciatore, che sta lavorando alla ricerca della miglior situazione per il suo assistito. Tra le società che hanno chiamato il procuratore c’è anche il Catanzaro. Polito, confermato in giallorosso, ha stima da sempre di Mazzocchi e lo avrebbe voluto con se già due anni. Da registrare, infine, un sondaggio anche del Catania, in Serie C, dove l’attaccante ritroverebbe forse uno dei suoi maggiori estimatori, ovvero quel Fabio Caserta che fece dell’attaccante, uno dei suoi pilastri nei mesi trascorsi insieme a Cosenza. C’è da capire ora la valutazione che il Presidente Guarascio darà all’attaccante. Anche sotto questo punto di vista, nonostante i rapporti tra le parti siano buoni, non è da escludere richieste monstre da parte del patron rossoblù.