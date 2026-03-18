Sospiro di sollievo del Cosenza e del tecnico Antonio Buscè per la squalifica di Christian Langella. Il centrocampista infatti è stato fermato per una sola giornata. Si era temuto il peggio in casa Cosenza. E diciamo che, anche leggendo ciò che ha scritto nel suo referto l’arbitro Manzo, si può accogliere con soddisfazione la sola giornata di stop: “Al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo il triplice fischio, correva con fare minaccioso verso di lui fino ad arrivare a circa un metro di distanza, proferendo frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato”.

Testa a testa Palmieri-Garritano

Ora c’è da pensare alla gara con il Latina ed alla sostituzione di Langella. Il recupero di Garritano offre a Buscè un’alternativa in più. Il numero 10 è stato colui il quale ne ha preso il posto all’Arechi, dove l’ex Rimini fu assente per squalifica. Dopo l’infortunio al polpaccio Garritano ha ripreso ad allenarsi ieri con il gruppo. Il favorito però resta Palmieri (nella foto), che nel ruolo di regista si è disimpegnato diverse volte in carriera. E non è escluso che i due potrebbero anche giocare insieme, magari alternandosi nel ruolo durante la gara.