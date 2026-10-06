Il Cosenza Calcio ha deciso di disabilitare la possibilità di commentare i post pubblicati sui propri canali ufficiali. La società rossoblù ha spiegato la scelta attraverso un comunicato, facendo riferimento a quella che definisce una «persistente e martellante campagna denigratoria» nei confronti del club.

La nota integrale

«Il Cosenza Calcio comunica che, a seguito di una persistente e martellante campagna denigratoria caratterizzata da commenti carichi di insulti mirati, volti a destabilizzare la società e a creare un clima di tensione, si è reso necessario disabilitare la possibilità di commentare i propri post ufficiali. Il club esprime profondo rammarico per tale decisione, ma non può consentire che, in un momento particolarmente delicato, i calciatori e lo staff tecnico siano oggetto di offese libere e reiterate.

Minacce e derisione ostacolano la serenità necessaria al lavoro quotidiano soprattutto oggi che anche le partite casalinghe si giocano in trasferta, con tutto il dispendio di energie e risorse che ne consegue. Nel rispetto di tutte le componenti che vivono quotidianamente il club, la tifoseria e gli sponsor, l’obiettivo è quello di mitigare l’odio sui social network, affinché la squadra e l’intero organico possano ricevere il sostegno e l’affetto indispensabili per perseguire i risultati auspicati in uno spirito costruttivo e solidale».