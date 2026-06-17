Il club non ha abbandonato le speranze di giocare al Marulla ma si è tutelato con lo Scida. Intanto il precampionato non si svolgerà in riva al Tirreno

Completato l’incartamento per l’iscrizione al campionato di Serie C, con l’inserimento dello stadio “Ezio Scida” di Crotone in attesa di dare il via alla battaglia legale per il Marulla contro il comune di Cosenza, vanno scelti allenatore e direttore sportivo. Sempre che la trattativa con Rota non vada a buon fine. Il club fa sapere intanto che il ritiro estivo non si svolgerà sulla costa tirrenica e nella fattispecie all’impianto “Zicarelli” di Fuscaldo. Il club ha fatto sapere anche di non avere contattato strutture alberghiere della zona.