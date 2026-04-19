Il Cosenza Calcio si prepara all’ultima gara casalinga della stagione regolare allo stadio San Vito-Marulla, dove ospita il Trapani Calcio, fanalino di coda del campionato, penalizzato e già profondamente segnato da una stagione difficile.

Per i rossoblù, però, non sarà una partita banale. Anzi, è uno snodo decisivo nella corsa al terzo posto, piazzamento che consentirebbe di accedere direttamente alla fase nazionale dei playoff, evitando i primi turni e conservando energie preziose. Una posizione che oggi appare più complicata da raggiungere dopo il pesante scivolone contro il Picerno, risultato che ha rimesso tutto in discussione.

La classifica, prima del calcio d’inizio, racconta infatti di un Cosenza quinto, scavalcato da Casertana e Salernitana, rispettivamente terza e quarta. Ma il margine resta ridotto e il calendario propone incroci non semplici per le due campane. Per questo, in casa rossoblù, il messaggio è chiaro: nulla è perduto, ma non sono più ammessi passi falsi.

La squadra di Buscè è chiamata a fare il proprio dovere, cioè vincere contro un avversario in difficoltà ma da non sottovalutare, per poi volgere lo sguardo agli altri campi. Serve una prestazione concreta, senza fronzoli, capace di restituire certezze dopo la battuta d’arresto in Basilicata.

Per l’occasione, il tecnico rossoblù sceglie la migliore formazione possibile, segnale evidente di quanto questa gara pesi nel bilancio della stagione. Il Cosenza si gioca molto: classifica, morale e prospettive playoff. Al “Marulla” non è più tempo di calcoli. Conta solo vincere.

Di seguito formazioni, tabellino e cronaca del match.



COSENZA (4-3-3): Pompei; Ciotti, Dametto, Caporale, Ferrara; Palmieri, Langella, Ba; Emmausso, Beretta, Cannavò. In panchina: Vettorel, Vannucchi, Moretti, Contiero, Pintus, Garritano, Perlingieri, Contiliano, Baez, Achour, Mazzocchi. All.: Buscè

TRAPANI: Galeotti, Ortisi, Celeghin, Napolitano, Aronica, Motoc, Cozzoli, Nicoli, Pirrello, Stauciuc, Balla. In panchina: Ujkaj, Perri, Nina, Vimercati, La Sorsa, Matos, Benedetti, Morelli, Tuzzolino, Marcolini, Knezovic. All.: Utro

ARBITRO: Poli di Verona

MARCATORI:

NOTE: Spettatori: Espulsi: Ammoniti: Angoli: 2-0. Recupero: