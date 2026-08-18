L’attaccante croato è partito oggi alla volta della Calabria, dove si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra. Rifiuta invece la destinazione l’ex crotonese
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E’ in arrivo la prima punta per il Cosenza. Si tratta del croato Tomi Petrovic della Juve Stabia. Ieri sono stati limati gli ultimi dettagli ed in giornata l’attaccante è partito per Cosenza. Arriverà in queste ore in città e si unirà immediatamente al gruppo di mister Coppitelli. Lucioni ha concluso l’operazione a titolo definitivo sulla base di un accordo biennale. Petrovic è reduce da una stagione in prestito, divisa tra Treviso in Serie D e Pergolettese in Serie C, nella quale ha realizzato soltanto due reti. Il classe 1999 proverà a rilanciarsi a Cosenza.
Piovanello non apre ai lupi
Discorso differenze invece per Enrico Piovanello. Nonostante il pressing di Lucioni per convincerlo ad accettare il Cosenza e l’accordo trovato dal ds rossoblù con la Juve Stabia, l’ex attaccante del Crotone spera in una destinazione diversa e non ha aperto al trasferimento in Calabria. C’è da capire se i lupi proveranno ancora a convincerlo o se cambieranno obiettivo.