Sembra finito il casting di Guarascio e Gemmi per individuare il nuovo allenatore. Dopo tanti secchi rifiuti, il cerchio si stringe attorno ai due mister, con l'ex Cesena in vantaggio. Domani si decide

Tanto tuonò che alla fine piovve. Nomi altisonanti e una sfilza senza fine di “no grazie”. L’allenatore del Cosenza sarà molto probabilmente William Viali che, da ciò che trapela da Via degli Stadi, dovrebbe battere la concorrenza di Rudy Vanoli. È questo l’esito di un vero proprio casting che ha interessato il presidente Guarascio e il ds Gemmi nelle ultime ore. Dopo il ko di sabato contro il Frosinone era chiaro che l’avventura di Dionigi sarebbe giunta al capolinea. Fa strano, ma non sorprende considerato i trascorsi, che l’esonero sia stato comunicato senza avere un sostituto in mano.

I no rifilati al Cosenza sono tanti

I rossoblù, per la classifica e per l’organico a disposizione, non hanno attirato le attenzioni degli allenatori che la proprietà avrebbe voluto al Marulla. Troppo distante il calciomercato, troppo pericoloso avventurarsi al timone di una rosa che presenta evidenti lacune. Così i vari Aglietti, Stellone e Di Biagio hanno detto “no grazie” ed hanno fatto scopa alle varie suggestioni che si sono susseguite in città. I profili di Zeman e Ventura hanno tenuto banco in giornata sui social e negli abituali ritrovi del tifo. Alla fine in corsa c’erano solo Breda, Modesto, Vanoli e, appunto Viali.

Viali verso il Cosenza

A meno di clamorosi colpi di scena, sempre dietro l’angolo con Guarascio, Viali dovrebbe guidare il Cosenza. Nelle ultime due stagioni e mezza ha lavorato a Cesena, dove subentrò nel gennaio 2020 proprio a Modesto. Poi due piazzamenti playoff, comunque distanti anni luce dalla vetta della classifica, che hanno generato tuttavia delle eliminazioni nei primi turni della post-season. Ora all’orizzonte potrebbe configurarsi l’avventura con i Lupi, diretti anche questo pomeriggio da Antonio Gatto, tecnico della Primavera. Il tutto a pochi giorni dalla sfida con il Pisa.