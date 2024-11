Viali si allontana dal Cosenza, che a sua volta ha iniziato a valutare con una certa attenzione il profilo di Cristiano Lucarelli. L’avvicendamento sarebbe indolore, considerato l’appeal che l’ex bomber del Livorno esercita sulla piazza fin dai tempi in cui, con la maglia rossoblù sulle spalle, esultava a pugno chiuso sotto la curva poco più che adolescente. Fatto sta che c’e da risolvere la questione legata a William Viali, che comunque il patron Guarascio vorrebbe trattenere dopo l’impresa salvezza completata a Brescia lo scorso primo giugno. Ieri è circolata con insistenza la voce di un accordo con l’Ascoli. Firme non ce ne sono, anche perché il tecnico è in vacanza a bordo della sua motocicletta. Intese di massima probabilmente sì, ma che fanno il gioco dell’allenatore che prima di legarsi ad un’altra squadra ad inizio settimana incontrerà il presidente del Cosenza.

C’è già un copione. Il patron gli chiederà conto delle indiscrezioni, Viali svelerà le sue carte e il numero uno del club farà la sua offerta parlando anche di ciò che interessa di più all’interlocutore bergamasco: il progetto tecnico. Poi sarà dentro o fuori. Viali è la scelta del ds dell’Ascoli Valentini. L’unica su cui oggi stanno lavorando i bianconeri. La prima offerta è stata ritenuta bassa, tanto che il direttore sportivo ha chiesto al patron Pucinelli di rivederla al rialzo così da porre le condizioni di un accordo. È quanto pare sia avvenuto, con il Cosenza spettatore.

Nel frattempo Aldo Florenzi è stato sottoposto ieri ad artroscopia al ginocchio destro. L’intervento, effettuata presso la Clinica Villa Stuart è terminato con successo. Si trattava di un’operazione programma subito dopo la fine del campionato così da non influire sulla parte finale del campionato culminata con lo spareggio playout. Nessun problema per il golden boy dei Lupi: sarà a disposizione per la prima gara del torneo di Serie B 2023-2024.