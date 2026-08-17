Il mercato del Napoli entra nel vivo anche sul fronte degli acquisti. Domani è atteso a Roma Costantino Favasuli, giovane talento calabrese originario di Africo, in provincia di Reggio Calabria, che sosterrà le visite mediche a Villa Stuart prima di firmare il contratto che lo legherà al club azzurro fino a giugno 2031.

Classe 2004, Favasuli si prepara alla sua prima esperienza in Serie A dopo essere stato uno dei punti di forza del Catanzaro nella scorsa stagione in Serie B. Il calciatore, cresciuto calcisticamente in Toscana e poi affermatosi nei campionati professionistici, arriva dal club calabrese per 7 milioni di euro, tra prestito e riscatto: un milione per il prestito e sei milioni per il riscatto. Il 50% della cifra destinata al Catanzaro andrà alla Fiorentina, in virtù degli accordi sottoscritti al momento del trasferimento del giocatore in Calabria. Favasuli è considerato un'alternativa a Giovanni Di Lorenzo, ma la sua duttilità gli consente di essere impiegato anche sulla fascia sinistra. Per il giovane calabrese si tratta dunque del salto nel massimo campionato italiano, con la possibilità di misurarsi con una delle principali realtà della Serie A.