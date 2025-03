VIDEO | Le Aquile senza bomer Iemmello voleranno in terra lombarda per affrontare lo scontro diretto contro i grigiorossi che sono quinti in classifica a solo una lunghezza di distanza dalla formazione calabrese: «Deciderò domani chi prenderà il posto del capitano, ho molta scelta»

«Si tratta di una gara bella, difficile e importante. Ma sono proprio questo tipo di partite a rendere bello il gioco del calcio». Esordisce così nella conferenza stampa della vigilia di Cremonese-Catanzaro mister Fabio Caserta che continua affermando: «Sono due squadre che hanno sicuramente obiettivi diversi, ma al momento la classifica parla chiaro, quindi sarà una partita dove le squadre si affronteranno a viso aperto. Noi dovremo essere bravi nel gestire la partita, superare i momenti di difficoltà con lo spirito giusto e, quando avremo la possibilità di gestire il pallone, cercare di imporre il nostro gioco».

Assenti da una parte Vazquez e dall’altra Iemmello. Sicuramente due elementi importanti per entrambe le squadre. Caserta in merito afferma: «Pietro è il nostro giocatore più rappresentativo, simbolo della squadra e della città. Vazquez è altrettanto importante per la Cremonese, ma tutte e due le squadre hanno in rosa elementi validi con caratteristiche diverse. Iemmello ha qualità superiori non solo rispetto ai giocatori del Catanzaro, ma anche rispetto alla media della Serie B». E proprio su chi potrebbe sostituire il capitano giallorosso il mister dice: «Buso non è ancora al 100%. È tornato ad allenarsi con la squadra già dalla settimana scorsa, ma purtroppo rientra da un periodo sfortunato condizionato da diversi problemi fisici. Però sta bene e potrebbe giocare anche dall’inizio. Ma valuterò domani chi schierare tra Buso, Biasci, La Mantia e Pittarello in base a chi mi darà più garanzie».

Non c’è Vazquez ma ci sono Fulignati e Vandeputte, due grandi ex giallorossi. In merito alla compagine lombarda il mister dice: «Si affronteranno la quarta e la quinta in classifica, entrambe pronte e determinate a fare la partita. La Cremonese è una squadra che crea tanto, anche se non finalizza tutte le occasioni da gol. Sarà sicuramente difficile perché conosco e stimo tantissimo Stroppa, è uno dei migliori allenatori della categoria. Ha già dimostrato il suo valore vincendo campionati e facendo giocare bene le sue squadre».

Infine sull’ennesimo sold out in trasferta dei supporters giallorossi: «I nostri tifosi sono sempre presenti sia in casa che in trasferta. Anche domani ci sarà un grande seguito e questo ci darà ancora più motivazione».