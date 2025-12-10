Il Crotone cerca nella Coppa di non far sfumare quasi una intera stagione in inverno, non serve la prestazione. Affronta però un Potenza che in casa non molla quasi nulla.

Primo tempo a ritmi molto bassi con il Potenza che fa la partia senza però mai essere pericoloso. Il Crotone si difende con ordine ma senza mai riuscire a ripartire. La partita si sblocca su calcio di rigore, siglato da Bruschi e generato dal solito errore di Cargnelutti, apparso troppo leggero nel fermare l'azione lucana.

Il secondo tempo si apre con una doccia fredda per i rossoblù che vanno sotto per due gol. al 50esimo Murano accorcia le distanze e riaccende le speranze del Crotone che però sciupa con Gomez l'occasione per il pareggio. La gara finisce all'87esimo quando il Potenza trova il terzo gol.

La cronaca: la partita inizia subito a ritmi altissimi, nei primi cinque minuti entrambe le squadre si fanno pericolose con due azioni fotocopia, in entrambe le giocate, infatti, il laterale entra in area e prova il diagonale che attraversa tutta l'area piccola senza trovare un attaccante pronto ad insaccare. Al settimo minuto Camigliano si accascia a terra toccandosi l'inguine, mister De Giorgio è così costretto alla prima sostituzione inserendo Bura al posto del difensore infortunato.

Il Potenza inizia a guadagnare campo e il Crotone abbassa il baricentro. Al 12esimo Maisto ci prova da fuori area con un gran sinistro che si perde di poco a lato. Al 15esimo Sala dice di no ad un bel tiro da fuori area dell'ex Felipe. Passa un minuto ed il Potenza va di nuovo vicino al gol con Maisto che raccoglie un cross sul secondo palo e tira ma Sala è pronto e respinge. Al 25esimo Perlingeri ci prova dalla distanza, la potenza c'è la precisione un po' meno e il tiro termina alto sulla traversa. Al 36esimo Cargnelutti ne fa una delle sue e trattiene vistosamente Selleri in area: rigore per il Potenza. Sul dischetto va Bruschi che spiazza Sala e porta in vantaggio i padroni di casa. Al 42esimo la difesa rossoblù ne combina un'altra con Sala che in uscita invece del pallone colpisce Cargnelutti, sul pallone arriva Petrungaro che a porta libera insacca. L'arbitro però annulla per una spinta dell'attaccante lucano su Cargnelutti.

Sono tre i minuti di recupero assegnati dal signor Ursini, il Crotone prova una sorta di forcing finale che si traduce in una serie quasi infita di falli laterali sulle trequarti lucana, senza però riuscire a creare reali occasioni. Si va negli spogliatoi con il Potenza in vantaggio e con Longo rivoluziona la squadra negli spogliatoi e Crotone che rientra in campo a decisa trazione anteriore visti gli innesti di Murano, Maggio e Sandri al posto di Cargnelutti, Calvano e Perlingeri, con Zunno che arretra a terzino e Cocetta che si piazza al centro della difesa.

Neanche il tempo di battere la palla al centro e di assestarsi che il Potenza raddoppia con Maistro che sfrutta al meglio un bel cross di Bruschi. Al 51esimo Murano accorcia le distanze con un bellissimo tiro da fuori area che si insacca all'angolino. Al 64esimo mister Longo inserisce anche Piovanello al posto di Ricci. Il Crotone ci crede e prova il forcing per arrivare almeno al pareggio. Al 71esimo bella discesa del Crotone che porta Zunno sulla linea di fondo, palla rasoterra indietro dove arriva Sandri che però colpisce malissimo sciupando una ghiotta occasione. Al 73esimo Longo fa la sua ultima mossa inserendo Gallo al posto di Vinicius. Al 76esimo Gomez si divora il pareggio lisciando la palla a porta totalmente scoperta. Peccato perchè l'azione del Crotone partita da Sala era stata veramente una bellissima azione che avrebbe meritato un finale diverso.

Il Crotone continua ad attaccare e lo fa con qualità e continuità peccato però che le conclusioni finali sono sempre poco precise. All'88esimo con un bel contropiede il Potenza chiude la partita con Selleri che mette la palla a giro dove Sala non può arrivare. Così non serve più nulla nei sette minuti di recupero. La prestazione? Solo nel secondo tempo ha messo in mostra le qualità ma non può essere sempre che manchi fortuna.

POTENZA 4-3-3: 22 Alastra, 35 Novella, 14 Riggio, 15 Camigliano (Bura 10'), 19 Balzano, 28 Maisto, 5 Felippe (Ghisolfi 77'), 23 De Marco (Siatounis 77'), 30 Petrungaro (Mazzeo 90'), 70 Selleri (Bachini 90'), 92 Bruschi.

A disp.: 17 Cucchietti, 96 Giotto, 3 Rocchetti, 4 Sciacca, 11 Mazzeo, 20 Ragone, 24 Bachini, 31 Siatounis, 47 Bura, 77 Ghisolfi, 89 Santucci, 98 Adjapong. All. De Giorgio

CROTONE 4-2-3-1: 61 Sala, 72 Cocetta, 5 Cargnelutti (Sandri 46'), 6 Di Pasquale, 25 Guerra, 7 Vinicius (Gallo 73'), 32 Calvano (Maggio 46'), 10 Ricci (Piovanello 63'), 33 Perlingieri (Murano 46'), 96 Zunno, 9 Gomez. A disp.: 1 Merelli (GK), 12 Martino (GK), 8 Stronati, 11 Murano, 16 Gallo, 18 Piovanello, 19 Marazzotti, 21 Sandri, 27 Maggio, 77 Vrenna. 80 Bruno.

All. Longo

Ammoniti: Ricci (C) 18'; Di Pasquale (C) 58'; Petrungaro (P) 62'; Guerra () 65';

Espulsi: Marcatori: Bruschi (P) 37'; Maisto (P) 47'; Murano (C) 51'; Selleri (P) 88';

Arbitro: Cristiano Ursini di Pescara