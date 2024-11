Squali in campo alle 14.30 per la 30esima giornata del campionato. L'allenatore rossoblù: «Giocheremo su un sintetico ma non vogliamo alibi»

Lo stadio comunale "Donato Curcio" di Picerno sarà il teatro, oggi alle 14.30, della sfida tra i padroni di casa e il Crotone, gara valida per la 30esima giornata del campionato di Serie C.

I lucani, sesti in classifica a quota 43 punti, sono tra le squadre rivelazione del girone C e, dunque, rappresentano un avversario ostico anche per il Crotone che, dall'alto dei suoi 46 punti è chiamato a conquistare il bottino pieno, sia per consolidare la seconda posizione in classifica che per ripartire nuovamente dopo lo 0-0 interno contro la Turris. Nella scorsa giornata, invece, il Picerno ha impattato per 1-1 sul campo della Viterbese. All'andata, giocata allo Scida, il Crotone si impose per 1-0 grazie al calcio di rigore trasformato da Gomez.

Il tecnico del Crotone Lamberto Zauli è intervenuto ieri in conferenza per presentare il match: «Il Picerno è una squadra che gioca bene - ha affermato il tecnico pitagorico -, calcio propositivo e che abbina risultati e crescita dei singoli. Giocheremo su un campo sintetico ma non vogliamo alibi, dobbiamo fare la nostra gara , cercare di giocare nella metà campo avversaria, farli palleggiare il meno possibile e cercare di rubate palloni importanti per fare gol».

La città di Crotone è stata scossa dalla tragedia di migranti che domenica scorsa ha visto il naufragio al largo delle coste di Cutro di una carretta del mare, una strage di persone che ha toccato anche i sentimenti della società pitagorica, con la squadra che nelle scorse ore ha fatto visita al Palamilone dove è stata allestita la camera ardente per le vittime: «La nostra presenza era solo per stare vicino a chi soffre - ha detto Zauli in conferenza -, una presenza da esseri umani che hanno vissuto da vicino tutto ciò».

La gara del Curcio sarà diretta dal Sig. Davide Di Marco di Ciampino. L'arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Massimiliano Bonomo di Milano e Santino Spina di Palermo. Quarto ufficiale di gara: Mattia Maresca di Napoli.