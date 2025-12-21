La torcia ha attraversato Crotone lungo un percorso di 3 km circondata da cittadini, con la partecipazione di sportivi locali e istituzioni. Ora il cammino prosegue a Cosenza

Anche Crotone ha salutato la Fiaccola Olimpica di Milano-Cortina 2026, che ha attraversato la città lungo un percorso di circa 3 km, unendo sport ed emozione, nonostante la pioggia che non ha ostacolato la partecipazione.

La partenza, come previsto, è avvenuta alle 9:00 dal PalaMilone, con il primo tedoforo Antonio Carvelli, maratoneta del G.S. Torino, accompagnato dal Coni e dalle istituzioni.

Il percorso, dall’area antistante l’ingresso del PalaMilone in Via Vittorio Veneto, ha proseguito per Via Mazzini fino all’incrocio con Via IV Novembre, poi verso Via Roma e Piazza Pitagora, passando per Via Nuova Poggioreale e Viale Cristoforo Colombo, per ricevere i saluti sul lungomare.

Dopo le emozioni di ieri a Catanzaro, con la partecipazione di quattro tedofori crotonesi (Benedetto Coriale, atleta della Scuola Atletica Krotoniate; Giuseppe Cimini, della ASL Milorunners; Gaetano Cesario, nuotatore e sportivo crotonese; e Claudio Bauckneht, corridore amatoriale), oggi, in questa seconda tappa pitagorica, sono stati protagonisti altri 15 attuali o ex atleti, che hanno sfilato da Viale Regina Margherita, lungo Via Miscello da Ripe, fino alla Caserma Pirillo della Guardia di Finanza.

A sancire il passaggio verso Cosenza, ultima delle tre tappe calabresi, il saluto di cittadini, del Sindaco e delle istituzioni, tutti particolarmente emozionati nel dare l’ultimo saluto alla fiaccola al “Giardino di Alì”, realizzato due anni fa in memoria delle vittime di Steccato di Cutro.