Clamorosa decisione in casa rossoblù. Si dimette il tecnico toscano dopo appena 5 partite, pronto il ritorno (per la terza volta) di Lamberto Zauli che già domani guiderà l'allenamento degli squali in vista della sfida di lunedì contro la Casertana

La panchina del Crotone continua a essere agitata e senza pace. In casa pitagorica, infatti, cambia di nuovo tutto: via il toscano Silvio Baldini (come anticipato questa mattina sul nostro sito) dopo 4 sconfitte in 5 gare disputate, ed ecco il clamoroso ritorno di Lamberto Zauli, richiamato per la terza volta in questa stagione.

Zauli a questo punto avrà quattro giorni per preparare il Monday match allo Scida contro la Casertana. Ritorneranno in squadra gli epurati Gigliotti e D’Errico in gruppo? Dini tornerà titolare in porta? O ci saranno altri cambi di modulo che evitino, però, di far giocare il capocannoniere Gomez sulla fascia? I tifosi si augurano un reale e complessivo scatto d’orgoglio.