Lo ha dichiarato l'assessore regionale all'Ambiente Antonella Rizzo. 'Oggi la Giunta regionale ha approvato il progetto di ampliamento e adeguamento dello stadio Ezio Scida'

Così come promesso, in una recente iniziativa pubblica a Crotone dal Presidente Oliverio e dall'assessore all'Ambiente Antonella Rizzo, la città Pitagorica avrà molto presto il suo stadio pronto per accogliere il campionato di serie A. Oggi, infatti, la Giunta Regionale ha approvato il progetto di ampliamento e adeguamento dello stadio Ezio Scida che prevede una spesa di due milioni e mezzo di euro. Sempre oggi l 'esecutivo regionale ha anche deliberato la spesa di 600mila euro per i lavori di riefficientamento dell'impianto di depurazione. Soddisfazione è stata espressa dall'Assessore Rizzo. "Oggi abbiamo approvato due progetti - ha dichiarato l'assessore - molto importanti, che la città di Crotone aspettava. Lo stadio sarà ampliato ed adeguato per garantire una giusta partenza al campionato che dovranno affrontare i nostri "squali". L' adeguamento dell' impianto di depurazione che consentirà l'apertura della prossima stagione balneare con la massima tranquillità per tutti gli operatori turistici di Crotone e dei comuni del comprensorio. Questa Giunta Regionale, al di là delle polemiche strumentali passa velocemente dalle parole ai fatti tenendo sempre ben presenti le esigenze di sviluppo del territorio".

Sonia Rocca