Nel primo giorno del 2026 i sostenitori rossoblù hanno fatto visita ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale “San Giovanni di Dio” per portare sostegno e un sorriso alle famiglie

Un primo giorno dell’anno nel segno della solidarietà per i tifosi della Curva Sud Crotone. Un gruppo di sostenitori rossoblù ha fatto visita questa mattina ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, portando doni e momenti di vicinanza alle famiglie che stanno affrontando l’inizio del 2026 in corsia.

L’iniziativa, spiegano i tifosi, nasce dalla volontà di «rimanere accanto alla nostra gente, soprattutto a chi vive situazioni difficili», con l’auspicio che «questi momenti possano passare e che la forza e il sorriso dei più piccoli continuino a essere un esempio per tutti». Una visita che ha assunto il valore di un gesto simbolico, volto a ribadire il legame della Curva Sud con il territorio e la comunità.

All’incontro ha collaborato anche la Rafael Animation, coinvolta nell’intrattenimento dei piccoli pazienti. I tifosi hanno sottolineato come l’iniziativa si inserisca nella continuità di diverse attività solidali già realizzate negli anni: «Da sempre siamo al fianco della nostra gente e a difesa del nostro territorio».