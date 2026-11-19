Pitagorici e silani si sfidano sabato alle 17.30 in una gara pesantissima per la classifica: gli squali cercano la svolta, i lupi vogliono continuare la rimonta. Intanto, da questa mattina, è ufficialmente partita la prevendita dei biglietti per assistere al match

È un derby dal peso specifico elevato quello che sabato 21 novembre, alle 17.30, metterà di fronte Crotone e Cosenza allo stadio Ezio Scida, nella 15esima giornata del campionato di Serie C. In palio ci sono punti pesanti per due squadre che stanno vivendo una stagione al di sotto delle aspettative e che occupano le ultime posizioni della classifica.

Intanto è ufficialmente partita questa mattina la prevendita dei biglietti per la sfida. I tagliandi sono disponibili online attraverso TicketOne e nei punti vendita abilitati. Per il settore ospiti il costo è di 10 euro. In base alle disposizioni delle autorità competenti, i residenti nella provincia di Cosenza potranno acquistare il biglietto esclusivamente per il settore ospiti. La vendita per questo settore sarà attiva fino alle 19 di venerdì 20 novembre. I prezzi per gli altri settori dello Scida partono dai 10 euro della Curva Sud e arrivano ai 60 euro della Tribuna Super-VIP. Sono previste tariffe ridotte per donne, under 18 e over 65.

Sul campo, il Crotone arriva all'appuntamento in una fase particolarmente complicata. Gli uomini di Leandro Greco sono reduci da quattro sconfitte consecutive, l'ultima delle quali maturata sul campo della Cavese, vittoriosa per 1-0. I pitagorici sono ultimi con un punto in classifica, ma sul loro cammino pesa la penalizzazione di sei punti inflitta a inizio stagione per violazioni amministrative. Senza la penalizzazione, il Crotone avrebbe conquistato sette punti nelle prime 14 giornate.

Il Cosenza si presenta invece al derby con una situazione in miglioramento. Dopo un avvio di campionato molto negativo, la formazione allenata da Federico Coppitelli ha raccolto undici punti nelle ultime sei giornate ed è imbattuta da quattro turni, con due vittorie e due pareggi. Nell'ultima giornata i rossoblù hanno superato la Casertana per 2-1, confermando i progressi mostrati nelle ultime settimane.

Quello di sabato sarà il secondo confronto stagionale tra le due formazioni. Il primo è andato in scena il 16 agosto, sempre allo Scida, nel turno di Coppa Italia di Serie C: il Cosenza si è imposto per 2-0. Particolare anche il dato relativo ai precedenti a Crotone. Per ritrovare l'ultima vittoria interna dei pitagorici nel derby bisogna risalire al 21 novembre 1976. Una lunga tradizione favorevole ai rossoblù cosentini nelle sfide disputate allo Scida. Sabato, però, il passato lascerà spazio al presente. Crotone e Cosenza si giocano punti pesanti per la classifica, in un derby che arriva in una fase delicata della stagione e che potrebbe rappresentare un passaggio importante nella corsa alla salvezza.