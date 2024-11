…Se i pitagorici battono lo Spezia e tutte le dirette concorrenti non vanno oltre il pareggio, in Calabria si potrebbe festeggiare la massima serie già sabato. Altrimenti lunedì.

Tra venerdì o lunedì. In questo lasso di tempo la Calabria potrebbe tornare a festeggiare la serie A. Tutto dipenderà dal Crotone e da alcuni incastri di risultati sugli altri campi.

L’undici di Juric potrebbe esultare già questo week-end battendo lo Spezia, è chiaro, e sperando nel segno “X” tra Pescara e Cesena che si sfideranno due ore dopo. Contestualmente il Bari dovrebbe non andare oltre il pari il giorno dopo contro il Como. Ma non basta: a questa concatenazione di risultati va aggiunta la mancata vittoria del Trapani. I siciliani, con un eventuale successo contro l’Ascoli, andrebbero a 59 punti negando la gioia del salto di categoria aritmetico ai calabresi rimandando tutto al turno infrasettimanale che per il Crotone inizierà, appunto, già lunedì prossimo.

Per ricercare, in serie B, una promozione con così largo anticipo si deve risalire al campionato 1977/78, ancora con i 2 punti per vittoria, quando l’Ascoli dei record guidato da Mimmo Renna in panchina, centrò il traguardo addirittura a 7 giornate dalla fine del torneo.