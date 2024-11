Il calciatore genovese, protagonista delle due promozioni in Serie A (2015-15 e 2019-20) e della storica salvezza in massima serie (2016-17) ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025

Un nuovo centrocampista nello scacchiere del Crotone di Emilio Longo. La società del presidente Gianni Vrenna e dell'amministratore delegato Raffaele Vrenna pesca nella lista degli svincolati ed annuncia il ritorno in maglia rossoblù di Andrea Barberis. Il centrocampista genovese che è stato uno dei protagonisti delle due promozioni in Serie A (2015-15 e 2019-20) e della storica salvezza in massima serie (2016-17) ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

La nota ufficiale del club rossoblù

«Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Barberis. Il centrocampista ligure, che compirà 31 anni il prossimo 11 dicembre, non ha bisogno di presentazioni: il pubblico crotonese ha già potuto apprezzare le sue qualità – calcistiche e umane – dal 2015 al 2020, annate storiche per i rossoblù con le due promozioni in Serie A (2015-16 e 2019-20) oltre alla splendida impresa della salvezza ottenuta nella massima serie nella stagione 2016-17, e stagioni in cui Andrea è stato tra i protagonisti assoluti con 167 presenze e 7 reti. Barberis, che indosserà la maglia numero 21, ha sottoscritto un contratto con i pitagorici fino al 30 giugno 2025: bentornato a casa, Andrea!»