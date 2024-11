Il club pitagorico attende l'aritmetica ma i numeri parlano chiaro. La squadra pitagorica non può fallire il decollo in massima serie. Vi spieghiamo il motivo

La roboante vittoria sul Pescara ha incastonato un altro tassello su quel mosaico che cela una grande lettera "A", come serie A, che a Crotone nessuno pronuncia ma mai come oggi è così vicino. Lo champagne che prima era in frigo ora è passato in tavola, pronto per essere stappato. Dieci le partite mancanti, trenta i punti ancora in palio. Quattordici quelli di vantaggio sulla terza in classifica.

Insomma manca l'aritmetica, è vero, ma solo l'imponderabile potrebbe far perdere ai pitagorici il biglietto aereo per la massima serie. Certezze che il Crotone ha costruito a suon di numeri. Sgretolando ogni record. Per punti raccolti in classifica, all'Ezio Scida e lontano dalla Calabria. Mister Juric è il "bartender" numero uno del campionato. Nessuno meglio di lui ha saputo mischiare qualità e quantità nel cocktail che ha formato la rosa rossoblu.

Claiton, Paro e Palladino a fare da guida a talenti pronti a decollare sulla scia di Florenzi e Bernardeschi, come Ricci e Martella. Il valore aggiunto è però il gioco di squadra, molto simile ad un orologio perfetto. I tredici gol di Budimir sono solo un aspetto di un ingranaggio ben più complesso che con la rete di Gianmarco Ferrari contro il Pescara ha portato a 16 i giocatori rossoblu in rete. Un altro record. Un altro numero che certifica il lavoro del club pitagorico, pronto a decollare in serie A insieme a tutta la Calabria. Aspettando l'aritmetica.