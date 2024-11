Uno striscione invita tutti i tifosi a sostenere la squadra nella trasferta di Genova contro i grifoni

“Uniti si vince, tutti a Genova!” Con questo striscione, appeso nei pressi dello stadio Ezio Scida, i tifosi del Crotone suonano la carica in vista della prossima partita che vede impegnati gli squali nella trasferta ligure contro i grifoni sabato alle ore 18. Un invito a sostenere maggiormente la squadra allenata da mister Zenga, soprattutto in questo rush finale, a sole sette gara dalla conclusione del campionato, che vede il Crotone lottare con i denti per mantenere la Serie A.

La vittoria casalinga di domenica scorsa contro il Bologna ha riportato in alto l'asticella dell'entusiasmo tra le mura rossoblu: bisogna crederci alla salvezza, è questo il leitmotiv che deve guidare al raggiungimento dell'obiettivo finale. Per arrivarci, c'è bisogno in ogni partita della giusta carica da parte della tifoseria, ragazzi che non hanno mai fatto mancare la grinta e l'amore verso i colori e verso la maglia.



Dopo la trasferta contro il Genoa, si attenderà la Juventus in casa mercoledì 18 nel turno infrasettimanale; domani partirà la vendita dei biglietti. C'è già grande attesa in città per questo match di cartello che sicuramente farà registrare il sold out. Ma, prima della Vecchia Signora, bisogna andare a Genova e fare, necessariamente, punti per continuare a sognare nel massimo campionato calcistico italiano.