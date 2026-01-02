Campo e mercato si intrecciano per Cosenza e Crotone alla vigilia della ventesima giornata di Serie C, la prima del girone di ritorno. Entrambe le calabresi saranno impegnate lunedì sera, con i rossoblù silani che ospiteranno il Monopoli al “Marulla”, mentre il Crotone farà visita alla capolista Benevento. Intanto oggi ha preso ufficialmente il via la sessione invernale di calciomercato, aperta fino al 2 febbraio.

In casa Cosenza la società ha avviato il nuovo anno all’insegna della continuità contrattuale. Sono stati prolungati di dodici mesi gli accordi di Florenzi, Kouan, Mazzocchi, Ricciardi e Vettorel, esercitando le opzioni previste. Parallelamente il club è pronto a ufficializzare i primi due innesti: l’esterno Pietro Ciotti e l’attaccante Michele Emmausso, che si legheranno ai silani fino a giugno 2027. Operazioni che consentono di presentarsi al giro di boa con una rosa ritoccata ma sostanzialmente stabile.

Restano tuttavia aperte alcune situazioni chiave, a partire dal futuro dell’allenatore Antonio Buscè, legato da un contratto annuale con opzione di rinnovo, e da quello di Luca Garritano, anch’egli in scadenza. Sul piano sportivo, il Cosenza ha proseguito la preparazione anche nel primo giorno dell’anno, concentrandosi sulla sfida con il Monopoli, che apre un ciclo di partite considerate determinanti.

Scenario diverso a Crotone, dove il mercato si è aperto con una cessione. Filippo Berra ha lasciato i rossoblù per trasferirsi a titolo definitivo alla Salernitana, con un contratto fino al 2027. Un’uscita che rientra nelle dinamiche di un mercato orientato soprattutto alle partenze e alla valorizzazione dei giovani. Restano da monitorare altre possibili operazioni in uscita, che potrebbero rendere necessari interventi mirati in entrata.

Sul campo, il Crotone si prepara a un impegno difficile. Lunedì sera la squadra affronterà in trasferta il Benevento, primo in classifica con 41 punti. I rossoblù arrivano all’appuntamento da sesti, con 28 punti, per una sfida che rappresenta un test significativo all’avvio del girone di ritorno.