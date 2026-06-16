Il Crotone sarà regolarmente ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C. La società rossoblù ha infatti formalizzato alla Lega Pro la domanda di iscrizione per la stagione 2026-2027, completando tutti gli adempimenti richiesti entro la scadenza fissata dalla Federazione.

Ad annunciarlo è stato il presidente Gianni Vrenna nel corso dell'incontro promosso questo pomeriggio da Confindustria Crotone, al quale hanno partecipato anche il sindaco Vincenzo Voce e il presidente degli industriali crotonesi Mario Spanò.

«C'è stato il serio rischio che la squadra non si iscrivesse al prossimo campionato ma proprio pochi minuti fa siamo riusciti a ottemperare a tutti gli adempimenti, con le mie forze», ha dichiarato Vrenna, confermando le difficoltà affrontate dal club nelle ultime settimane.