Il presidente rossoblù annuncia il deposito della domanda di iscrizione. «Abbiamo completato tutti gli adempimenti pochi minuti fa, con le mie forze»
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Il Crotone sarà regolarmente ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C. La società rossoblù ha infatti formalizzato alla Lega Pro la domanda di iscrizione per la stagione 2026-2027, completando tutti gli adempimenti richiesti entro la scadenza fissata dalla Federazione.
Ad annunciarlo è stato il presidente Gianni Vrenna nel corso dell'incontro promosso questo pomeriggio da Confindustria Crotone, al quale hanno partecipato anche il sindaco Vincenzo Voce e il presidente degli industriali crotonesi Mario Spanò.
«C'è stato il serio rischio che la squadra non si iscrivesse al prossimo campionato ma proprio pochi minuti fa siamo riusciti a ottemperare a tutti gli adempimenti, con le mie forze», ha dichiarato Vrenna, confermando le difficoltà affrontate dal club nelle ultime settimane.