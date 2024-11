La conferma è arrivata dopo un incontro voluto dal sindaco Ugo Pugliese, in accordo con la società di calcio calabrese, che sta seguendo l'andamento dei lavori di adeguamento dell'Ezio Scida

Sarà pronto per il 18 settembre in occasione dell'incontro col Palermo, valido per la quarta giornata di campionato, lo stadio Ezio Scida che ospiterà le partite casalinghe del Crotone, impegnato nel suo primo campionato di Serie A.

La conferma è arrivata da un incontro del 'tavolo tecnico' istituito dal sindaco Ugo Pugliese, in accordo con la società di calcio calabrese, che sta seguendo l'andamento dei lavori di adeguamento dello stadio ai parametri della massima serie.

Dalla riunione è emerso che si sta rispettando il crono programma dei lavori e che non ci sono, al momento, criticità che potrebbero fare slittare la conclusione dei lavori.

L'unico incontro casalingo che il Crotone sarà costretto a giocare a Pescara, a causa dell'indisponibilità dello Scida, sarà dunque quello del 28 agosto con il Genoa, per la seconda giornata di campionato. I rossoblu esordiranno il 21 agosto a Bologna, mentre nel terzo turno di campionato, l'11 settembre, la squadra del presidente Vrenna sarà impegnata ad Empoli.