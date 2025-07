Il Crotone ha definito alcune operazioni di mercato nelle ultime ore, con un acquisto e tre cessioni ufficializzate. La squadra di mister Emilio Longo prosegue così nella sua strategia di rinnovamento, sia in entrata che in uscita, in vista della nuova stagione.

In entrata, il club pitagorico ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Gesualdo Napolitano, attaccante classe 2005 proveniente dalla Vibonese. Nato a Caltagirone (Catania), Napolitano ha attirato l’attenzione per le sue prestazioni nel campionato di Serie D. Il giocatore ha firmato un contratto che lo lega al Crotone fino al 30 giugno 2028.

La società rossoblù ha sottolineato come Napolitano, dopo essersi formato nelle giovanili di Catania e Verona, rappresenti «un investimento a lungo termine, in linea con la strategia di puntare su giovani promettenti».

In uscita, invece, c’è Enrico Oviszach, il cui contratto è stato risolto a titolo definitivo. L’esterno friulano, arrivato in rossoblù con grandi aspettative, lascia la squadra dopo una stagione condizionata da infortuni e da una limitata continuità. Oviszach proseguirà la sua carriera all'Ascoli Calcio, in Serie B, dove cercherà di rilanciarsi dopo la parentesi pitagorica.

Il Crotone ha inoltre annunciato la risoluzione consensuale del contratto con Lorenzo Chiarella (classe 2004), giovane talento che non è riuscito a trovare spazio nella rosa di Longo. Anche Aristidi Kolaj (classe 1999) saluta gli Squali: l’esterno albanese è stato ceduto a titolo definitivo al Renate.