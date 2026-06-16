Da Vibo a Cosenza, la mappa completa dei lavori fognari e depurativi da 175 milioni di euro. Stanziati fondi per il riefficientamento degli impianti costieri e delle aree interne con il progetto Cews
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La Regione Calabria ha intrapreso un percorso di profonda trasformazione del sistema depurativo e fognario, puntando su una strategia integrata che unisce massicci investimenti strutturali a un monitoraggio tecnologico permanente. Con uno stanziamento globale di 175 milioni di euro e circa 200 interventi programmati su tutto il territorio regionale, l’obiettivo è garantire la qualità delle acque e la tutela dell’ambiente per le stagioni balneari 2025 e 2026.
Investimenti e pilastri strategici
Il piano coinvolge tutte le 5 province calabresi e si articola attraverso diverse linee di finanziamento, tra cui fondi FSC, POR, POC e PNRR. La strategia non si limita alla manutenzione straordinaria, ma punta alla reingegnerizzazione dei sistemi attraverso progetti chiave come il CEWS (Coastal Engineering for Water Services), dedicato inizialmente ai comuni costieri e ora esteso anche alle aree interne.
Per il completamento del Progetto CEWS nei comuni costieri sono stati stanziati oltre 15 milioni di euro, a cui si aggiungono 10 milioni specifici per i comuni interni, a testimonianza di una visione che abbraccia l’intero bacino idrografico regionale.
Operazione "tolleranza zero" e innovazione tecnologica
A partire dal 2026, l'amministrazione regionale ha reso strutturale l'operazione "Tolleranza Zero" in ambito ambientale, trasformandola in un'attività permanente per tutto l'anno. Le principali novità gestionali includono:
Monitoraggio Hi-Tech: L’integrazione di droni (UAV) e veicoli subacquei a pilotaggio remoto (ROV) per ispezionare aree difficilmente accessibili, rilevare sversamenti abusivi o criticità strutturali in tempo reale.
Arpacal H24: La presenza del personale ARPACAL è ora garantita tutto l'anno per campionamenti straordinari, con laboratori aperti anche nei giorni festivi.
Controllo del territorio: È stato raddoppiato il numero dei controlli in sinergia con la Sorveglianza Idraulica di Calabria Verde, impegnata costantemente anche nella pulizia delle aste fluviali.
I principali cantieri sul territorio
Il prospetto degli interventi mostra un impegno capillare. Tra i progetti di maggiore rilevanza per importo e complessità figurano:
Provincia di Reggio Calabria: Il riefficientamento dell'impianto e della rete di Melito Porto Salvo (oltre 8 milioni di euro) e il potenziamento del sistema di Grotteria (4,6 milioni).
Provincia di Crotone: Il nuovo impianto e la delocalizzazione del depuratore di Cirò Marina (7 milioni) e il potenziamento della piattaforma Corap di Crotone.
Provincia di Vibo Valentia: L'adeguamento delle piattaforme di Porto Salvo e Piscopio a Vibo Valentia (7 milioni) e l'intervento consortile per San Costantino, Francica e Ionadi (4,6 milioni).
Provincia di Catanzaro: L'ammodernamento del depuratore consortile di Montepaone e comuni limitrofi (oltre 6 milioni) e i lavori sul collettore di Lamezia Terme (3 milioni).
Provincia di Cosenza: Grandi interventi a Cetraro (4,8 milioni) e Altomonte (circa 3,8 milioni tra vari lotti).
Inoltre, circa 19 milioni di euro sono destinati a interventi in Project Financing che interessano aree cruciali come la Valle Crati, Siderno, Sellia Marina e Santa Maria del Cedro.
Trasparenza e Partecipazione
Un elemento centrale della nuova gestione è il dialogo con i cittadini e le istituzioni locali. Sono stati condotti oltre 200 incontri con i comuni costieri per prevenire criticità e sono stati implementati nuovi strumenti di informazione, tra cui una nuova App (disponibile da maggio 2026) e aggiornamenti costanti sul sito "Difendi l’Ambiente". Questa apertura si estende anche alle associazioni ambientaliste, coinvolte nel monitoraggio e nella segnalazione delle problematiche territoriali.
Con questa imponente mobilitazione di risorse e tecnologie, la Regione Calabria punta a trasformare la depurazione da cronica emergenza a modello di gestione efficiente e sostenibile.
Attività Sorical- Progetto CEWS (In Corso)
Questi interventi riguardano principalmente i comuni costieri per il riefficientamento rapido dei sistemi.
- Belvedere Marittimo € 68.888,00
- Joppolo € 127.887,00
- Parghelia € 225.121,00
- Bagnara € 261.380,00
- Belmonte € 243.333,00
- Briatico € 135.351,00
- Cetraro € 172.030,00
- Fuscaldo € 250.257,00
- Paola € 242.313,00
- San Lucido € 43.695,00
- San Nicola Arcella € 187.209,00
- Tortora € 260.585,00
- Depuratore Silica (impianto specifico) € 1.550.000,00
- Nocera Terinese € 87.922,00
- Acquappesa € 244.696,00
- Amantea € 154.921,00
- Tropea € 119.170,00
- Bianco € 256.127,00
- Catanzaro € 345.335,00
- Guardavalle € 180.000,00
- Isca sullo Ionio € 127.638,00
- San Lorenzo € 273.530,00
- Roccella Jonica € 80.310,00
- Stalettì € 205.816,00
- Marina di Gioiosa Ionica € 212.823,00
- Melito di Porto Salvo € 300.747,00
- Sant'Ilario dello Ionio € 108.419,00
- Satriano € 40.155,00
- Soverato € 309.196,00
- Mandatoriccio € 250.000,00
- Scala Coeli € 87.391,59
- Cariati € 142.313,38
- Crucoli € 194.644,90
- Cutro € 442.734,00
- Isola Capo Rizzuto € 465.276,00
- Melissa € 120.000,00
- Strongoli € 198.736,00
- Albidona € 152.000,00
- Calopezzati € 280.000,00
- Cassano Allo Ionio € 278.064,14
- Cirò € 31.778,76
- Cirò Marina € 100.000,00
- Crosia € 200.000,00
Interventi Attuati dai Comuni (FSC - POR - POC)
Si tratta di interventi strutturali di completamento e potenziamento.
Altomonte
Nuovo impianto loc. Casello, potenziamento Noviziato e Pantaleo, collettori € 2.850.000,00
Cetraro
Rete fognaria, collettori e nuova linea loc. Santa Maria (15.000 a.e.) € 4.836.000,00
Gioiosa Ionica
Completamento sistema depurativo fognario € 1.840.713,68
San Costantino, Francica, Ionadi
Sistema depurativo e fognario (anche per Filandari) € 4.600.000,00
Soriano / Sorianello
Dismissione impianto Sorianello e nuova rete collettamento Soriano € 3.009.000,00
Lamezia Terme
Potenziamento e adeguamento collettore Pullo-fiume Amato € 3.000.000,00
Gerocarne
Nuovi impianti (Capoluogo e frazioni) e collettamento € 1.650.000,00
San Luca
Ripristino rete e realizzazione nuovo impianto di depurazione € 1.550.000,00
San Lucido
Completamento collettori e collettore finale loc. Deuda € 1.259.930,29
Cariati
Completamento sistema depurativo fognario € 1.675.000,00
Mandatoriccio
Completamento sistema depurativo fognario € 1.500.000,00
Soverato / Satriano
Completamento intervento in Project Financing € 4.900.000,00
Comuni Vari
Interventi Project Financing (Valle Crati, S. Maria del Cedro, Sellia Marina, Siderno) € 19.000.000,00
Martone
Efficientamento sistema fognario-depurativo centro e periferie € 1.139.349,17
Torano Castello
Completamento sistema depurativo fognario € 1.000.000,00
Belvedere Spinello
Adeguamento impianti Chiatrette e Chiusa del Pozzo € 1.240.282,34
Bisignano
Completamento depuratori € 1.600.000,00
Grimaldi
Nuovo impianto a fanghi attivi per il centro abitato € 900.000,00
Interventi Programmati (FSC - PNRR)
Interventi di larga scala finalizzati alla reingegnerizzazione e al potenziamento strutturale.
Melito Porto Salvo
Riefficientamento impianto, sollevamenti e rete fognaria € 8.118.969,08
Vibo Valentia
Adeguamento e potenziamento piattaforme Porto Salvo e Piscopio € 7.000.000,00
Cirò Marina
Nuovo impianto e collettori zona PIP Lipuda (delocalizzazione) € 7.074.000,00
Montepaone e Consorziati
Ammodernamento ed efficientamento depuratore consortile (Gasperina, Petrizzi, Montauro, Soverato e Stalettì) € 6.319.732,45
Grotteria
Ampliamento rete, impianto Catalisano e 5 fitodepurazioni € 4.673.000,00
Crotone
Potenziamento CORAP Passovecchio, rete frazioni e fitodepurazione Iannello € 3.636.000,00
Petilia Policastro / Mesoraca
Adeguamento funzionale del sistema fognario € 3.500.000,00
Serrastretta
Nuovi impianti (loc. Migliuso, Nocelle, ecc.) e collettori € 2.106.000,00
Acquaro, Arena, Dasà
Potenziamento piattaforma consortile e nuovo impianto loc. Limpidi € 1.979.630,02
Miglierina
2 impianti fitodepurazione e riefficientamento rete € 1.721.557,76
Dinami
Completamento rete e nuovi impianti Capoluogo e Melicuccà € 1.670.000,00
Girifalco
Impianto di depurazione e rete frazione Carruse € 1.555.925,08
Amato
Adeguamento funzionale/energetico e collettamento zone non servite € 1.544.994,35
San Giovanni in Fiore
Potenziamento impianti Ponte Arvo e Lorica; completamento rete € 1.200.000,00
Figline Vegliaturo
Potenziamento, manutenzione straordinaria ed ampliamento rete € 1.200.000,00