Il Crotone torna a sorridere e lo fa con un netto 3-0 sul Picerno, nell’ottava giornata del campionato di Serie C. Allo stadio “Ezio Scida” i rossoblù hanno costruito il successo dopo una mezz’ora di equilibrio, sbloccando la gara con la zampata di Zunno. Un gol che ha aperto la strada alla vittoria e che è valso al laterale la presenza in mixed zone a fine partita: «Ovvio che sono felice per il gol, ma molto di più per la prestazione della squadra. Finora avevamo raccolto meno di quanto meritassimo», ha dichiarato.

In sala stampa mister Emilio Longo ha sottolineato i progressi del gruppo, soprattutto nell’atteggiamento: «Sono felice perché cresciamo sugli errori commessi e sull’intensità. Nei primi venti minuti abbiamo faticato a capire come andarli a prendere, poi dopo il gol ci siamo preoccupati meno delle loro verticalizzazioni e abbiamo preso campo».

Il tecnico ha poi evidenziato la qualità delle prestazioni collettive, con un occhio di riguardo per la fase offensiva e per il capitano Guido Gomez, ancora a segno e capocannoniere del torneo: «L’interpretazione della controffensiva con due giocatori come Energe ed Esposito mi ha particolarmente soddisfatto: rispondiamo alle difficoltà senza essere permalosi. Poi Guido è il capitano perfetto: segna con continuità, ma è anche uno di quelli che corre di più, persino tra i centrocampisti. Abbiamo un capitano perfetto».