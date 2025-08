Continua la fase di preparazione del Crotone che ieri ha battuto 4-0 il Paternicum nell’amichevole valida per il "Memorial Donato Russo", disputata allo stadio “Sanchirco” di Villa D’Agri. La squadra di mister Longo ha concluso il primo tempo in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Stronati, che ha aperto le marcature al 2’, e Ricci, che ha raddoppiato al 37’.

Nel secondo tempo, nonostante i numerosi cambi, il Crotone ha continuato a spingere. Il terzo gol è arrivato al 15’ con Gomez, mentre Napolitano ha siglato il definitivo 4-0 al 32’. Il Paternicum ha tentato di reagire, ma senza mai impensierire realmente la difesa rossoblù.

Al termine del match, mister Longo ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando l’importanza di proseguire il lavoro di preparazione. «Siamo contenti di aver partecipato a questo Memorial – ha affermato il tecnico – , un evento che rende omaggio a Donato Russo e che rappresenta una festa per il calcio locale. Il gruppo ha lavorato bene, ma ora dobbiamo concentrarci su quello che ci aspetta: Coppa Italia e campionato», ha dichiarato Longo, rimarcando l’importanza di mantenere alta la motivazione e di non abbassare la guardia in vista degli impegni ufficiali. «Abbiamo avuto una buona preparazione, ma ora dobbiamo resettare tutto. Ripartiamo da zero, dalla Coppa Italia e dal campionato. La competizione sarà alta, e nessuno deve sentirsi comodo. Dobbiamo tornare a Crotone con la giusta fame».

Il tecnico pitagorico ha sottolineato che la motivazione è l’elemento fondamentale per affrontare una stagione di alto livello, ribadendo che non saranno tollerati cali di concentrazione: «Chi non ha più fame, chi non dimostra attaccamento, non avrà spazio. L’obiettivo è quello di costruire una squadra che voglia vincere con il Crotone».

Per quanto riguarda gli allenamenti, Longo ha anticipato il programma della settimana, che prevede una seduta singola martedì, una doppia mercoledì, e altre sedute singole giovedì e venerdì: «Sabato faremo un’altra amichevole per testare i carichi di lavoro, ma l’obiettivo principale è arrivare pronti alla Coppa Italia del 17 agosto contro il Catania», ha detto il tecnico.