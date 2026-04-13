Prestazione ordinata e concreta per la squadra di Longo, che domina e chiude i conti nella ripresa. Siciliani in difficoltà, con la Casertana a -3 dal secondo posto

Il Crotone consolida il sesto posto e mette un altro mattone sul proprio percorso playoff: allo “Scida” i rossoblù superano con un secco 2-0 il Catania nella 36esima giornata del campionato di Serie C, salendo a quota 58 punti e restando in pieno controllo della propria posizione negli spareggi promozione.

Partita indirizzata già nel primo tempo, con la squadra di Emilio Longo più ordinata, intensa e continua nella proposta di gioco. Dopo una fase iniziale bloccata, è il Crotone a prendere campo e a creare le occasioni migliori, fino al vantaggio firmato da Gallo al 43’: decisivo il tap-in dopo la respinta di Dini su Gomez, a premiare una pressione costante.

Nella ripresa il copione non cambia: il Catania fatica a costruire e a rendersi pericoloso, mentre i padroni di casa gestiscono con personalità e colpiscono al momento giusto. Al 60’ è Musso, appena entrato, a chiudere i conti con un pallonetto preciso che vale il raddoppio e indirizza definitivamente la gara.

Nel finale il Crotone sfiora anche il tris sempre con Musso, confermando una superiorità mai realmente in discussione. Al triplice fischio, applausi dello “Scida”: la zona playoff è già realtà, ma i pitagorici vogliono arrivarci con slancio e convinzione.