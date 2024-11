I pitagorici esordiranno al Dall’Ara di Bologna, un stadio non nuovo ai calabresi e con bilanci a favore. Ma intanto si lavora anche sul mercato

Il Crotone si prepara all’esordio in massima serie. Per farlo, però, la squadra di Nicola ha ancora bisogno di qualche innesto. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, i pitagorici non mollano la presa sul mercato. I contatti ci sono, bisogna ovviamente concretizzare.

Sempre più calda, in merito, l’asse Sassuolo-Crotone. Le attenzione del ds Ursino, sono infatti rivolte al mancino neroverde Falcinelli e spera di poter concludere prima dell’inizio di stagione. E per i pitagorici si prospetta una prima di campionato tra le mura amiche. Ad attenderli il Bologna. Un esordio non nuovo, per i calabresi quello contro i falsinei.

Correva l’anno 1999-2000, storico esordio degli amaranto in massima serie che si imposero per 1-0 proprio al Dall’Ara. Potrà essere questo da stimolo per i ragazzi di Nicola? Ma tra le due compagini si contano già tre scontri, seppur in cadetteria. E conteggiando anche gli scontri diretti a campi invertiti il Crotone comanda sul Bologna per successi, e marcature.

In attesa del fischio d’inizio, domani sarà presentata ufficialmente il team 2016-2017. saranno presenti la squadra al completo, compresi gli ultimi arrivati, lo staff tecnico e la dirigenza.