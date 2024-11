Si fa in salita la strada del club pitagorico nell'anno dell'esordio in massima serie. Dopo De Zerbi e Di Biagio anche il tecnico della Primavera della Juventus declina l'invito. Sannino, Zenga e Lucescu le alternative (rimaste)

Tutto fatto? Macché. Non è bastato il "via libera" della Juventus e neppure la festa accoglienza che i tifosi rossoblu avevano già pronta per lui. Fabio Grosso resterà a Torino. Sulla panchina del Crotone si accomoderà qualcun altro. Non il campione di Berlino 2006 che nelle ultimissime ore ha declinato l'invito del club pitagorico. Grosso come De Zerbi e Di Biagio. Tutti e tre hanno rifiutato l'esordio in A con la formazione calabrese. Una panchina stregata. Un tassello che però va riempito in fretta per non rischiare di partire in ritardo proprio nel primo storico anno in massima serie. I massimi dirigenti pitagorici sono a lavoro anche adesso, lo faranno per tutta la notte. Impossibile fermarsi. Tra domani o al massimo martedì il Crotone dovrà avere il suo nuovo allenatore. A questo punto la rosa dei papabili si è ristretta: Sannino, Zenga o l'outsider Razvan Lucescu i nomi rimasti sul taccuino.