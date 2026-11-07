La formazione di Greco gioca con intensità e crea occasioni, ma paga ancora una volta la scarsa concretezza sotto porta. Per gli squali è l’ottavo ko stagionale

Non si arresta la crisi del Crotone. Nel 13° turno del campionato, i rossoblù vengono battuti in casa dal Giugliano per 1-0 e incassano la terza sconfitta consecutiva, l’ottava complessiva dall’inizio della stagione. Per la formazione calabrese si tratta inoltre del quinto ko interno in campionato, in un momento sempre più complicato della stagione.

Una sconfitta che pesa ancora di più considerando l’andamento della gara. Il Crotone ha infatti costruito diverse occasioni e, soprattutto nella ripresa, ha mantenuto una pressione costante sulla formazione campana, senza però riuscire a trovare la via del gol. Il Giugliano, dal canto suo, ha sfruttato una delle poche opportunità avute, portando a casa tre punti preziosi.

La formazione di Greco parte con un atteggiamento aggressivo, cercando di prendere subito il controllo della partita. Brignola e Veltri si fanno vedere soprattutto sulla fascia destra, mentre in avanti il tridente composto da Brignola, Diego Russo e Zunno prova a creare spazi. Il Crotone mantiene il possesso e aumenta progressivamente la pressione, ma fatica a trasformare la mole di gioco in occasioni realmente concrete.

La prima conclusione pericolosa arriva dal Giugliano, con Ibe che dalla distanza costringe Merelli a intervenire. I rossoblù rispondono con Grosso, che prova la conclusione dal limite sfiorando il bersaglio.

Al 34' arriva però la svolta del match. Il Giugliano trova il vantaggio con Balde, autore di una conclusione improvvisa che colpisce il palo prima di terminare alle spalle di Merelli. Il Crotone reagisce immediatamente e va vicino al pareggio: Diego Russo colpisce la traversa con una conclusione potente, con la palla che rimbalza senza oltrepassare la linea di porta.

Prima dell'intervallo i padroni di casa reclamano anche un calcio di rigore per un presunto tocco di mano in area. Dopo il controllo al monitor, l'arbitro decide però di non assegnare il penalty. Si va così al riposo con il Giugliano avanti di un gol. La situazione del Crotone si complica ulteriormente all'intervallo, quando Armini viene espulso per proteste nei confronti del direttore di gara. Greco corre ai ripari inserendo Baschi al centro della difesa e il Crotone si ritrova a giocare tutta la ripresa in inferiorità numerica.

Nonostante l'uomo in meno, i rossoblù non rinunciano ad attaccare. Anzi, nella seconda parte della gara la pressione aumenta e lo Scida assiste a un lungo assedio. Zunno vede la propria conclusione respinta, Grosso calcia sopra la traversa e Veltri prova a inserirsi senza trovare la precisione necessaria.

Il Crotone continua a spingere fino ai minuti finali, ma il problema resta sempre lo stesso: la difficoltà nel concretizzare quanto costruito. Anche Diego Russo ha una buona opportunità, ma non riesce a trovare il gol del pareggio. Il triplice fischio certifica così un'altra battuta d'arresto. Il Crotone resta fermo a quota un punto conquistato nelle ultime 13 partite e vede complicarsi ulteriormente la propria situazione in classifica. Per i rossoblù è l'ottava sconfitta stagionale e la terza consecutiva: numeri che rendono sempre più urgente una svolta.