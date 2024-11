Dopo i tre successi di fila in Nation League, e al termine della gara contro la Serbia, l’ex allenatore della Tonno Callipo ha concesso una serata libera ai ragazzi in Azzurro. Ma il microfono era ancora acceso…

La sua Nazionale ha fatto (ri)innamorare gli Italiani alla pallavolo. Sulla panchina della Tonno Callipo Calabria ha scritto tre anni di storia importante del club giallorosso. A Vibo nessuno lo ha dimenticato. E lui spesso ci ritorna. Anche per passare le vacanze estive. Chicco Blengini è l’uomo del giorno. E non solo perché gli azzurri hanno vinto tre gare di fila al Nation League contro Germania, Brasile e Serbia. Ma anche perchè è il protagonista assoluto di uno dei video più cliccati sul web nelle ultime ore. I like sono già milioni. Come le condivisioni. Di cosa si tratta? Un “rompete le righe” decisamente originale…