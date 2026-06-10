Il calciatore reggino dopo una stagione da incorniciare con le Aquile ha indossato i colori azzurri per le due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Sarà il protagonista dell’incontro organizzato dal Cr Calabria, alla presenza di istituzioni e vertici dello sport regionale

Si terrà venerdì 12 giugno alle ore 11, nella sala convegni del Comitato regionale Calabria, un incontro con Costantino Favasuli, calciatore dell’U.S. Catanzaro 1929 che, al termine di una stagione straordinaria che lo ha visto protagonista nel campionato di Serie B, ha raggiunto l’esordio in Nazionale maggiore avvenuto sotto la guida del commissario tecnico Silvio Baldini nelle due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, culminate in entrambe le occasioni con le vittorie per 1-0 degli azzurri.

Dalla Locride alla maglia azzurra, questa la storia del ragazzo di Calabria, nato e cresciuto ad Africo, e di recente protagonista dell’esordio azzurro dopo una stagione ricca di soddisfazioni con il proprio club. Uomo e calciatore simbolo di impegno, sacrificio e fonte di ispirazione per le nuove generazioni, Costantino Favasuli sarà ospite d’onore di un evento speciale che – spiegano i promotori – «avrà come tema, e non potrebbe essere altrimenti, quello del credere nei giovani, dargli fiducia, valorizzarne il talento per dar modo di costruire il futuro».

A moderare l’incontro il giornalista Maurizio Insardà, alla presenza del presidente del Cr Calabria Saverio Mirarchi, dell’assessore allo Sport della Regione Calabria Eulalia Micheli, del presidente del Coni Calabria Tino Scopelliti, del sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita e del sindaco di Africo Domenico Modaffari.