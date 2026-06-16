Una sferzata belga scuote il Giro d’Italia Next Gen con la terza tappa della prestigiosa corsa riservata alla categoria Under 23 scattata questa mattina da Sibari. Il belga Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step Devo) ha vinto la frazione e ha scalzato Davide Donati dal trono diventando la nuova Maglia Rosa del Giro. Il corridore belga ha tagliato il traguardo dopo 4 ore, 10 minuti e 47 secondi di gara, coronando una giornata vissuta interamente all'attacco. La frazione di 166 chilometri, che univa la Calabria archeologica di Sibari alla Basilicata, si è accesa dopo appena una ventina di chilometri dal via. Sfruttando le prime rampe verso Cassano All’Ionio e i piedi del Pollino, quattro corridori hanno promosso l'azione decisiva della giornata, Matteo Vanhuffel (Development Picnic PostNL), lo stesso Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step Devo), Diego Casagrande (Tudor U23) e l'italiano Simone Zanini (XDS Astana Devo). Il quartetto ha trovato subito un accordo perfetto, pedalando di comune accordo e arrivando ad accumulare un vantaggio massimo che ha superato i 3 minuti sul gruppo dei migliori, dove gli uomini di classifica e la Red Bull di Davide Donati hanno faticato a organizzare l'inseguimento.

Il momento chiave della corsa è arrivato sulle pendenze della salita di Viggiano (5,4 chilometri al 5,5% di pendenza media). Lungo i tornanti lucani, l'andatura sostenuta in testa della corsa ha fatto le prime vittime. Diego Casagrande ha perso contatto dai battistrada proprio poco prima dell'ascesa, lasciando tre uomini soli al comando. Nonostante il forcing del plotone alle loro spalle, Vanhuffel, Schoofs e Zanini hanno stretto i denti, scollinando con il margine necessario per potersi giocare il successo sul rettilineo finale di Villa d'Agri. Nello sprint a tre che ha deciso la tappa, Jasper Schoofs ha fatto valere la sua progressione, precedendo un ottimo Simone Zanini, che si deve accontentare della piazza d'onore. Terzo posto per il compagno di avventura Vanhuffel. Il plotone, regolato dai big, è arrivato in forte ritardo, sancendo la fine del primato di Davide Donati. Per Schoofs è una giornata da incorniciare con la vittoria di tappa e Maglia Rosa stampata sul petto. Il Giro d'Italia Next Gen non si ferma. Lasciata la Calabria e archiviata la battaglia di Villa d'Agri, domani è in programma la quarta frazione, che porterà i corridori da Matera a Corato per complessivi 154 chilometri. Un percorso che promette nuove scintille e che testerà la tenuta della nuova leadership belga.