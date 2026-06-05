Dal 29 giugno al 5 luglio la Smile Arena di Belvedere Marittimo ospiterà la seconda edizione dell’Open Belvedere Fisioclinic Padel Event, manifestazione che punta a consolidarsi tra gli appuntamenti sportivi più attesi dell’estate calabrese. L’evento è stato presentato nel corso di una conferenza stampa ospitata al Museo del Mare e moderata dal giornalista Francesco Mannarino.

L’organizzazione ha annunciato l’ingresso di nuovi partner che hanno scelto di sostenere il progetto, contribuendo alla crescita di una manifestazione che negli anni ha rafforzato il proprio radicamento sul territorio. Un sostegno che consentirà di ampliare ulteriormente l’offerta dell’evento, capace di richiamare appassionati, atleti e famiglie lungo la costa tirrenica calabrese.

Alla presentazione hanno preso parte il vicesindaco Francesca Impieri e l’assessore allo Sport Francesco Renda, che hanno confermato il supporto dell’amministrazione comunale e invitato la cittadinanza a partecipare alle giornate di gara.

Nel corso dell’incontro è intervenuto anche Mauro Donato, in rappresentanza di Fisioclinic, che ha sottolineato con emozione l’impegno profuso a favore del territorio. Riconosciuto inoltre il ruolo organizzativo di Armando Filomia della Polisportiva Smile e di Francesco Manna, delegato provinciale Coni, che ha presentato un video emozionale contenente anche un messaggio dell’ex presidente del Coni Giovanni Malagò.

Tra i protagonisti della manifestazione figura Angelo Corsi, ex capitano del Cosenza e ambassador dell’evento, che accompagnerà il torneo fino all’atto conclusivo. Annunciata inoltre la presenza alle finali dell’ex attaccante della Nazionale italiana Vincenzo Iaquinta, campione del mondo nel 2006, che ha già dedicato un videomessaggio all’iniziativa.

Spazio anche alla solidarietà. L’associazione Onda di Vita, rappresentata da Arianna Lenza, sarà coinvolta nella raccolta fondi destinata all’ospedale Annunziata di Cosenza, confermando l’attenzione dell’evento verso le tematiche sociali.

«Siamo convinti che iniziative di questo tipo possano trascinare l’intero comprensorio e le forze sane di questa città e di questi luoghi. Noi ci crediamo», hanno dichiarato gli organizzatori Antonio Iunti, Giorgio Gaglianone, Eugenio Liporace e Matteo Casella insieme ai giovani protagonisti del progetto. Nelle prossime settimane saranno resi noti ulteriori dettagli sul programma, sugli ospiti e sulle iniziative collaterali che accompagneranno il torneo.