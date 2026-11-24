Soddisfazione per il settore giovanile giallorosso: il club ha annunciato attraverso i propri canali social la chiamata in azzurro del giovane talento calabrese
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Una bella notizia per il settore giovanile del Catanzaro. Il giovane Luigi Pugliese, originario di Cosenza, è stato convocato nella Nazionale italiana Under 15. A darne notizia è stata la stessa società giallorossa attraverso i propri canali social.
«Il nostro Aquilotto Luigi Pugliese è stato convocato nella Nazionale Under 15! Complimenti, Luigi!», si legge nel messaggio pubblicato dal club.
Un importante riconoscimento per il giovane talento calabrese, che avrà l'opportunità di confrontarsi con altri promettenti calciatori del panorama nazionale. Una soddisfazione anche per il vivaio delle Aquile, che potrà vedere uno dei suoi ragazzi indossare la maglia azzurra.