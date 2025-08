La DB Rossoblù Città di Luzzi fa tremare il mercato del campionato di Eccellenza, ufficializzando l’ingaggio di Davis Curiale, attaccante di esperienza che vanta oltre 400 presenze e 115 gol tra i professionisti. Il 38enne, reduce da un’esperienza con la Reggina in Serie D, arriva nel club cosentino con l’intento di rafforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione.

Curiale, nato in Germania ma formatosi calcisticamente in Italia, ha avuto una carriera che lo ha visto protagonista in Serie A, B e C. Dopo aver iniziato nel Fortuna Colonia, si trasferisce in Italia nel 2004, segnando 9 gol con il Campobello di Mazara in Serie D, per poi approdare al Palermo. Con i rosanero, ha militato nella Primavera e ha fatto il suo debutto tra i professionisti con diverse esperienze in prestito. Ha vestito le maglie di Sambenedettese, Vicenza, Ravenna, Cittadella, e Crotone, ma è stato con il Frosinone che ha ottenuto una delle sue più grandi soddisfazioni, contribuendo con 12 gol alla promozione in Serie B.

Successivamente, Curiale ha giocato con Trapani, Lecce, Catania, e Vibonese, prima di trasferirsi al Terracina, dove ha concluso la stagione con 15 gol, contribuendo alla vittoria del campionato e della Coppa Italia di Eccellenza.

La sua lunga carriera nei campionati professionistici lo ha reso uno dei bomber più esperti e affidabili a livello nazionale. Con il suo arrivo, la DB Rossoblù Luzzi acquisisce un attaccante dal grande fiuto del gol, pronto a mettere la sua esperienza al servizio della squadra che si troverà per la prima volta a disputare il massimo torneo di calcio regionale. L’attaccante indosserà la maglia numero 11.