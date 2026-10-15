Dal 16 al 26 ottobre accesso gratuito a una selezione di eventi sportivi. Spazio alla Serie B, a un'intera giornata della Liga spagnola e a nove incontri del campionato femminile di volley

Dieci giorni di sport gratuito su Dazn, con partite di calcio nazionale e internazionale e incontri di volley accessibili senza abbonamento. Dal 16 al 26 ottobre arrivano i FreeZone Days, l'iniziativa che permetterà agli appassionati di seguire una selezione di eventi in diretta e contenuti on demand della piattaforma.

Tra gli appuntamenti più attesi c'è Verona-Catanzaro, in programma venerdì 16 ottobre, una sfida particolarmente importante per i giallorossi calabresi, impegnati in un momento delicato della stagione. La partita sarà visibile gratuitamente nell'ambito della promozione. L'altro incontro di Serie B previsto è Empoli-Vicenza, venerdì 23 ottobre.

Per la prima volta l'iniziativa comprenderà anche un'intera giornata della Liga spagnola, con alcune delle principali squadre del campionato.

Sabato 17 ottobre, alle 14, è in programma Atletico Madrid-Espanyol, mentre alle 18.30 si giocherà Real Betis-Barcellona, con i blaugrana ospiti della formazione allenata da Manuel Pellegrini. Domenica 18 ottobre, alle 21, spazio invece a Real Madrid-Siviglia, ultimo impegno dei blancos prima del Clasico contro il Barcellona.

Non soltanto calcio. I FreeZone Days offriranno anche nove partite della massima serie femminile di volley, ampliando il calendario degli eventi disponibili gratuitamente.

L'iniziativa rappresenta dunque un'occasione per seguire diversi appuntamenti sportivi senza sottoscrivere un abbonamento, con particolare attenzione alla sfida tra Verona e Catanzaro, che aprirà il programma calcistico della Serie B.