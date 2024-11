Non bastassero le partite a porte chiuse a causa della pandemia, è stato un pomeriggio di imprecazioni per i tifosi della Reggina a causa del down di Dazn, la piattaforma detentrice dei diritti tv per le partite di serie B. Un problema tecnico che ha mandato su tutte le furie i supporters amaranto nel giorno di Reggina-Vicenza, match decisivo per il futuro del campionato della formazione dello Stretto.

«Siamo spiacenti, ma a causa di un problema tecnico di un partner esterno, non possiamo garantire la corretta visione dei nostri contenuti» recita un cartello comparso sull’app. In molti così hanno scelto il ritorno all’antico, accendendo le care e vecchie radioline in attesa di buone nuove dal “Granillo”.