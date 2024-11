Turno infrasettimanale ostico per il Cosenza dopo il buon pari contro il Lecce. La vittoria manca da tre giornate

Nemmeno il tempo di tirare il fiato che per il Cosenza è già tempo di vigilia. Domani, infatti, la squadra di De Angelis affronterà il Monopoli nell’ultimo turno infrasettimanale della stagione rinfrancata dal positivo pareggio ottenuto contro il Lecce e soprattutto con la voglia e la consapevolezza di andarsi a prendere i tre punti. «Il pareggio di Caserta e quello di domenica contro il Lecce – dice il tecnico De Angelis – vanno visti in maniera assolutamente positiva: le motivazioni contano al di la di ogni cosa. La squadra ha dimostrato di avere valori tecnico-tattici importanti che ancora non riusciamo a tirare fuori durante l’arco dell’intera partita».

Un viatico che fa ben sperare e che proietta il Cosenza verso quell’acuto, la vittoria, che manca da tre giornate. «Noi scendiamo in campo sempre per vincere e i dati sono significativi: realizziamo tante reti, ma ne subiamo anche molte. Stiamo cercando di trovare la quadratura del cerchio». Avversario di turno il Monopoli, squadra ostica e soprattutto difficile da affrontare specie in casa. «Chi lotta per non retrocedere lo fa con il coltello tra i denti, specie adesso che la classifica in coda si è accorciata – prosegue De Angelis – Ci sono tante squadre racchiuse in pochi punti ed esprimersi su questi campi è sempre complicato: sarà quindi una partita tosta. Comunque toccherà a noi fare la partita e provare a strappare una vittoria, per guardare ai prossimi impegni con maggiore calma».

Francesco Pirillo